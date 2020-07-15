Помпео анонсував нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Державний департамент США включить газопровід "Північний потік-2" до переліку проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA. Під санкції потрапить й інший газопровід - "Турецький потік".

Про це на брифінгу заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, Держдеп оновлює керівництво по CAATSA і поширює дію цих санкцій на "Північний потік-2 і другу гілку "Турецького потоку".

"Ці дії піддають ризику застосування санкцій інвестиції чи інші види діяльності, пов'язані з цими російськими енергетичними експортними трубопроводами", - зазначив Помпео.

Він також заявив, що "Північний потік-2" не є комерційним проектом. Крім того, в контексті боротьби з залежністю Європи та агресією з боку Росії Помпео засудив вбивство українського військового медика на Донбасі.

Нагадаємо, в липні Данія дозволила використовувати спеціальні судна для прокладання "Північного потоку-2" і розблокувала його подальше будівництво.

Україна виступає проти будівництва ще одного газопроводу з Росії до Німеччини, оскільки він знизить потребу у використанні української ГТС при поставках російського газу до Європи. Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету близько 3 млрд доларів щорічно.

США, в свою чергу, виступають проти газопроводу, оскільки самі зацікавлені в поставках енергоносіїв до Європи.