Трамп особисто доручав партнерам свого адвоката натиснути на владу України

Ілюстративне фото (GettyImages)

Дональд Трамп в грудні 2018 року проводилвстречу з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом

Президент США Дональд Трамп у грудні 2018 року проводив особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом. Про це телекомпанія CNN.

Повідомляється, що на цій зустрічі Трамп доручив Парнасу і Фруману, що мають американське громадянство, чинити тиск на владу України з метою почати розслідування діяльності в цій країні колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Два джерела розповіли CNN про те, що зустріч між Трампом, Парнасом, Фруманом і Джуліані відбулася в грудні 2018 року на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.

В якості одного з доказів того, що така зустріч дійсно мала місце, телекомпанія наводить фотографію зі сторінки Парнасу в одній із соціальних мереж. На знімку зображені стоять поруч і усміхнені передбачувані учасники нібито відбулася пізніше "закритої зустрічі", а також віце-президент США Майкл Пенс.

Пізніше Парнас говорив своїм довіреним особам про те, що на зустрічі Трамп доручив йому і Фруману "секретну місію", яка полягала в тому, щоб вони чинили тиск на українську владу. За своєю задумом, Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.

За даними CNN, Парнас досконало володіє російською мовою, в той час як Фруман був цінний в першу чергу кількістю бізнес-зв'язків на Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп як мінімум 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, знайомство з якими заперечував.