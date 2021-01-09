Помічник держсекретаря США подав у відставку на тлі подій в Капітолії

Фото: Крістофер Форд (facebook.com/StateDepartment.ISNBureau)

Помічник державного секретаря Сполучених Штатів щодо міжнародної безпеки, нерозповсюдження та контролю над озброєннями Крістофер Форд подав у відставку. Він покинув свій пост раніше, ніж планував, через напад прихильників чинного президента Дональда Трампа на Капітолій США.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, 7 січня чиновник оголосив колегам про свою майбутню відставку меморандумом під заголовком "приємне прощання", не згадавши штурм Капітолію прихильниками Трампа. При цьому Форд назвав свою роботу як помічника держсекретаря родзинкою своєї кар'єри і "надзвичайною честю і привілеєм". Він зазначив, що залишить посаду на наступному тижні.

Проте вже на наступний день на тлі критики Трампа в Конгресі Форд відправив колегам електронною поштою лист, в якому повідомив, що переглянув своє попереднє рішення про відставку через тиждень і воно набирає чинності "негайно".

"Я не можу продовжувати працювати в адміністрації в той час, коли деякі готові потурати або навіть підбурювати насильницьке повстання проти країни, якою я дорожу", - заявив Форд.

При цьому він додав, що його первісне рішення не відображало його дійсну позицію, оскільки він бажав сказати і зробити більше.

Нагадаємо, 7 січня міністр транспорту США Елейн Прат подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями. Вона першою з міністрів відмовилася від своєї посади після подій у Капітолії.

Раніше повідомлялося, про відставку кількох чиновників Білого дому після заворушень біля Капітолія. У відставку подали помічники першої леді США, а також заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттингер.