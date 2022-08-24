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Допомогу ООН отримають ще 70 тисяч українців

Фото: Допомога ООН по 2 220 гривень буде надана для 70 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні надасть допомогу ще 70 тисячам українців. Виплати є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службуМінсоцполітики.

За даними прес-служби, допомогу від УВКБ ООН в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців вже отримали 140 тисяч осіб.

"Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Переселенці, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року, можуть повторно подати заявки до 1 жовтня особисто або поштою.

Крім того, переселенці та інші постраждалі особи можуть отримати допомогу по 2 220 гривень на місяць від міжнародних організацій через портал єДопомога.

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Міністерство соціальної політики