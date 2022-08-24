Допомогу ООН отримають ще 70 тисяч українців

Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні надасть допомогу ще 70 тисячам українців. Виплати є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

За даними прес-служби, допомогу від УВКБ ООН в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців вже отримали 140 тисяч осіб.

"Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.)", - йдеться в повідомленні.