Допомогу ООН отримають ще 70 тисяч українців

Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні надасть допомогу ще 70 тисячам українців. Виплати є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службуМінсоцполітики.
За даними прес-служби, допомогу від УВКБ ООН в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців вже отримали 140 тисяч осіб.
"Особливо гострою є потреба в допомозі напередодні зимового сезону, забезпеченні соціального захисту найбільш вразливим категоріям населення в Україні (самотніх літніх людей, осіб з інвалідністю, таких, що потребують догляду, та ін.)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Переселенці, які не отримали допомогу на 2000-3000 гривень навесні 2022 року, можуть повторно подати заявки до 1 жовтня особисто або поштою.
Крім того, переселенці та інші постраждалі особи можуть отримати допомогу по 2 220 гривень на місяць від міжнародних організацій через портал єДопомога.