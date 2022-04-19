Допомогу по 2000-3000 гривень вже отримали 250 тисяч внутрішніх переселенців

Як зазначається в повідомленні, Ощадбанк перераховує кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

До кінця квітня передбачено подальше перерахування коштів на виплату допомоги на проживання з урахуванням того, що процес реєстрації внутрішньо переміщених осіб триває, а також того, що уряд продовжив до кінця квітня строк подання заяв на отримання допомоги, відповідно до яких допомога на проживання заявникам виплачуватиметься, починаючи з березня.

Відповідно до рішення уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;

для інших осіб - 2 000 гривень.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України, висловила сподівання, що днями заяву на допомогу на проживання можна буде подати через Дію, і це надасть можливість всім, хто потребує допомоги, звернутись за нею без черг та зайвих документів.

"Наступне наше завдання - надати статус внутрішньо переміщених осіб та допомогу на проживання людям з деокупованих територій, у яких зруйноване житло, навіть якщо вони нікуди не переїжджали. Адже проживати в своєму помешканні вони не можуть", - сказала Лазебна.