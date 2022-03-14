"Допомогли створити нинішню міць": Кулеба звинуватив Німеччину в багаторічній політиці щодо РФ

"Мені дуже шкода, що доводиться це говорити: ви фактично допомогли створити нинішню міць Росії. І ми сподіваємося, що ви також внесете відповідну суму, щоб зупинити російську військову машину", - заявив Кулеба.

Він також висловив сподівання, що Німеччина як партнер допоможе Україні у війні з Росією.

Зокрема, що Німеччина надасть Україні все необхідне нашій країні озброєння.

"Я не думаю, що це справедливо, що Німеччина в останні роки мала широкомасштабне оборонне співробітництво з Росією. Так що, можливо, зараз саме час забезпечити нас всім необхідним для самозахисту", - заявив міністр.

Водночас він закликав Берлін посилити санкції проти Москви.

"Я б хотів, щоб Німеччина займала лідируючу позицію в питанні санкцій", - заявив Кулеба, додавши, що в деяких випадках США також готові піти далі, ніж Німеччина.

При цьому він висловив сподівання, що Німеччина підтримає рішення України стати членом ЄС.

"Україна повинна стати членом ЄС. Це неможливо зробити в одну мить, але ми очікуємо, що Уряд Німеччини також підтримає це рішення. Тому що Україна належить Європі, і з Україною Європа буде в більшій безпеці", - підкреслив Кулеба.