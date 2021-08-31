ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Допомагав Росії захопити Крим: СБУ затримала бойовика з Ялти

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 31 серпня 2021 18:10
Допомагав Росії захопити Крим: СБУ затримала бойовика з Ялти Ілюстративне фото: СБУ затримала бойовика з Криму (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області контррозвідники затримали колишнього мешканця Ялти, який допомогав російським військам окупувати Крим. Бойовик зі зброєю в руках патрулював міста в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У лютому 2014 року, коли Росія вдерлася в Крим, чоловік вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Впродовж лютого-березня бойовик брав участь у протидії протестним акціям та залякуванні українських активістів.

"Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації", - розповіли в СБУ.

Бойовика затримали, коли він приїхав на материкову територію України та перебував в Херсонській області. Йому оголосили про підозру за фактом створення незаконних збройних формувань. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Фото: СБУ затримала бойовика з Криму (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Служба безпеки України Російська Федерація
NEWS
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію