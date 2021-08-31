Допомагав Росії захопити Крим: СБУ затримала бойовика з Ялти

У Херсонській області контррозвідники затримали колишнього мешканця Ялти, який допомогав російським військам окупувати Крим. Бойовик зі зброєю в руках патрулював міста в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

У лютому 2014 року, коли Росія вдерлася в Крим, чоловік вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Впродовж лютого-березня бойовик брав участь у протидії протестним акціям та залякуванні українських активістів.

"Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації", - розповіли в СБУ.

Бойовика затримали, коли він приїхав на материкову територію України та перебував в Херсонській області. Йому оголосили про підозру за фактом створення незаконних збройних формувань. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Фото: СБУ затримала бойовика з Криму (ssu.gov.ua)