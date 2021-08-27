Як допомогти пересохлій, збезводненій шкірі

Якщо тобі цікаво, як розв'язати проблему збезводненої шкіри, спочатку потрібно уточнити, що вона може стати сухою, грубою або роздратованою по величезній кількості причин. Гідратація важлива, але зазвичай вона зводиться до більшого, ніж просто недолік води.

На щастя, не важливо, яка першопричина, адже такий стан можна виправити. Для цього необхідно дотримуватися режиму пиття і використовувати правильні засоби. Придбати відповідну косметику, багато іншої продукції для догляду за собою, дитячі товари й побутову хімію можна в інтернет-магазині «Ватсонс»: www.watsons.ua/ru. Далі поговоримо про те, як бути власникам сухої шкіри.

Важливість зволоження

Тут необхідно зазначити відмінність між збезводненою і сухою шкірою. Перша відноситься до нестачі вологи через тимчасові й короткострокові обставини. Остання належить до типу шкіри, тобто до тих людей, у кого шкіра суха завжди або сезонно (в цьому випадку розв'язувати проблему необхідно на періодичній або постійній основі).

Чому так важливо підтримувати зволоження шкіри? Виявляється, коли вона зневоднена, то легше дратується, швидше старіє, більше пошкоджується і виглядає тьмяною або з нерівним тоном. Підтримуючи достатній рівень вологи, ти зміцнюєш і відновлюєш її природні бар'єрні функції. Це орган, який має потребу в харчуванні, і він не може виглядати здоровим і привабливим, якщо з ним погано звертатися.

Як боротися з сухістю

Щоб повернути пересохлій шкірі більш гладкий і яскравий стан, фахівці рекомендують розробити індивідуальний режим догляду за шкірою, добре подумавши про фактори, які можуть сушити твою шкіру.

Вивчи особливості свого способу життя

Споживання води: очевидно, це безпосередньо впливає на стан шкіри, так само як і на інші функції організму.

Температура душа: занадто тепла або гаряча вода може позбавити шкіру натуральних олій і привести до сухості, появи свербежу або навіть до висипань.

Якість повітря і вологість: підтримання комфортної температури в приміщенні й належного рівня вологості вище 30% допоможе зберегти шкіру зволоженою.

Дієта: незамінні жирні кислоти необхідні для збереження пружності й живлення шкіри. Зосередься на продуктах з Омега-3 (лосось, волоські горіхи, насіння льону, яєчні жовтки).

Ретельно доглядай за шкірою

Це один з кращих способів протидіяти зневодненню або повністю запобігти йому, зменшити гіперпігментацію, ознаки старіння і висипання.

Ось продукти, які слід використовувати, щоб зберегти шкіру вологою: