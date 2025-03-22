Помощники с ремонтом дома: ТОП-5 машин для строительства

Формат строительных работ, предполагающий участие самого владельца, обязательно требует мощной транспортной поддержки. Задействовать для этого семейный автомобиль бывает жалко, ведь перевозки стройматериалов оставляют на кузове и в интерьере повреждения, которые уже нельзя убрать. А с другой стороны, регулярное привлечение для мелких перевозок наемного транспорта будет больно бить по семейному бюджету. Поэтому бывалые хозяева домовладений иногда покупают дополнительный автомобиль - чтобы обслуживать свои строительные нужды, и возможно, избавиться от него потом.

Renault Kangoo

Вариант одновременно максимально универсальный и максимально дешевый, особенно если говорить о первой генерации "Кенгу". Хотя в принципе, это может быть не именно Renault Kengoo, а тот или иной более дорогой французский или немецкий одноклассник. С одной стороны машины этого класса отличает вместительный утилитарный кузов, с другой - повсеместная доступность запчастей и незначительные затраты на содержание. Сегмент позволяет выбрать любой двигатель вплоть до работающего на сжиженном или сжатом газе или электромобиля. Весомый недостаток можно увидеть разве что в трудностях с подбором экземпляра в достойном состоянии. Дело в том, что такие машины из-за доступности содержания, бывает, подолгу остаются в руках стесненных в средствах владельцев, которые выжимают из них ресурс до последней капли.

Skoda Octavia

Несмотря на почтенный возраст модели, Skoda Octavia первого поколения и сегодня высоко котируется среди хозяйственных граждан. Эта модель с одной стороны надежна и долговечна, а с другой - хоть и является легковушкой, практична с точки зрения перевозок, поскольку имеет большой багажник (объем 528/1330 литров) и вообще в целом вместительный кузов. Особенно удобной будет версия Combi - то есть с кузовом универсал (багажник до 1512 литров), максимально допустимая нагрузка у которого составляет более полутонны - 540 кг. "Октавию" можно выбрать с разными типами и объемами двигателей и даже с трансмиссией 4х4. В 2004 г. Octavia первого поколения получила приставку Tour к названию - это означает, что эти авто выпускались в Украине - параллельно с Octavia А5 нового, уже второго поколения. В случае с машиной "под строительство" дополнительный плюс Octavia в том, что эта модель вообще медленно теряет в цене. Так что если по завершении работ машину будет решено продать, владелец-застройщик не потеряет много вложенных в нее средств.

Opel Zafira Tourer

Компактвен, который в первую очередь является таки пассажирским, и делу строительства ему лучше служить по совместительству - ведь Zafira Tourer имеет хорошо оборудованный салон, который будет жалко поцарапать и испачкать. Тем не менее, многочисленные трансформации сидений сулят дополнительные возможности для перевозок грузов. В том числе кресла второго и третьего рядов складываются полностью, образуя сзади грузовой отсек с ровным полом. На ходу машина радует водителя мягкой управляемостью, двигатели бывают как дизельные, так и бензиновые: атмосферные, надувные и даже с заводским ГБО. Трансмиссия в большинстве случаев механическая, но с одним дизелем и одним бензиновым мотором был доступен и автомат.

Renault Trafic II

Полноценный минивэн откроет застройщику новые горизонты в плане перевозок стройматериалов. Это одна из самых доступных моделей на рынке, она известна также как Opel Vivaro и Nissan Primastar. Учтите, что существуют версии этой модели (в том числе и заводские) в виде "пассажира" (9 мест), грузового и грузопассажирского фургона. Кроме того, эту модель можно выбирать между двумя размерами колесной базы и высоты кузова. Моторная линейка включает три дизеля и один бензиновый агрегат. Трансмиссия переднеприводная, коробка передач - механическая или автоматическая, но как по нам, для машины строительного назначения это не имеет особого значения.

VW Transporter

Вероятно, самый дорогой вариант, но с самыми большими возможностями. Transporter 4-го, 5-го и 6-го поколений в техническом плане идентичны, а кое в чем одинаковы, поэтому мы говорим о них всех вместе. Это машины рациональной конструкции, надежные и долговечные. С другой стороны, они будут в числе самых дорогих с точки зрения содержания. У "Транспортеров" традиционно широкая гамма бензиновых и дизельных двигателей на любой вкус. Важное отличие этих машин также в их высокой ремонтопригодности. Машина имеет три варианта исполнения: собственно Transporter (грузовой и грузопассажирский фургон), СагаѵеІІе (пассажирский вен) и Multivan (с роскошным пассажирским салоном), однако ясно, что для перевозки стройматериалов лучше брать что-то попроще. "Транспортеры" бывают переднеприводные и полноприводные, с механикой или автоматом, с короткой и длинной базой, с низкой, средней и высокой крышей.

Коротко

Даже если ваш бюджет позволяет вам выбрать что-то почти роскошное типа "Каравеллы" или топовой "Зафиры", попробуйте отбиться от этого соблазна. Заранее просчитайте, с какой регулярностью ваш строительный автомобиль будет осуществлять грузовые рейсы. Если это будет не часто, то возможно, вам наоборот будет достаточно одного из самых дешевых вариантов. Хотя с другой стороны, стоит заранее спланировать дальнейшую судьбу этого хозяйственного авто - возможно, вам захочется оставить его у себя и после входа в отремонтированный/построенный дом? В таком случае будет смысл выбрать что-то с более широким функционалом и большим запасом ресурса.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.