Приміщення київського заводу "Радар" будуть ревіталізовані 

Завершився відкритий аукціон з передачі в оренду трьох приміщень київського заводу "Радар" загальною площею 16,8 тисячі квадратних метрів. Переможцем аукціону стало "Архітектурне бюро індивідуальних рішень".

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що новий орендодавець взяв на себе зобов'язання по ревіталізації приміщень заводу і збереження його автентичного вигляду.

“Ревіталізація, тобто оновлення, перетворення промислового середовища на активний публічний простір, є логічним шляхом розвитку таких споруд, як завод "Радар". Знаходячись у центрі міста, він має величезний потенціал стати креативним та IT-кластером, місцем для обміну досвідом та неочікуваних колаборацій, особливо для молодого покоління. Збереження історичного середовища з якісно новим переосмисленням його функціоналу - ось наша першочергова мета. Зараз ми шукаємо креативних партнерів, з якими разом зможемо сприяти збереженню та розвитку нашого міста”, - зазначив гендиректор "Архітектурного бюро індивідуальних рішень" і будівельної компанії "НЕСТ" Олексій Полетуха.

Як відомо, раніше керівництво заводу "Радар" виставило на аукціон невикористовувані приміщення з метою мінімізації витрат і перетворення непродуктивних активів в засіб праці.

Аукціон з передачі в оренду приміщень "Радар" був проведений з використанням електронного майданчика, що мало виключити людський фактор і вплив корупціогенних факторів.