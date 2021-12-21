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Завадив бетонний паркан. В Одесі жінка викрала яхту і намагалася відпливти до Миколаєва

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Одеса, Вівторок 21 грудня 2021 10:38
Завадив бетонний паркан. В Одесі жінка викрала яхту і намагалася відпливти до Миколаєва Фото: в Одесі жінка викрала яхту (МВС)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі на морському вокзалі жінка викрала яхту і намагалася відпливти до Миколаєва. На яхті перебувала 25-річна жінка, яка мала ознаки наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

До правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, однак виявив його відсутність. Екіпаж патрульних поліцейських разом з береговою охороною почали обстежувати прилеглу територію і виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі.

На борту була жінка, яка розповіла інспекторам, що на яхті намагалась потрапити до Миколаєва.

"Під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

На порушницю склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.

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