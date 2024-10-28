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Умер основатель KADORR Group Аднан Киван

Фото: основатель KADORR Group Аднан Киван (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

28 октября скончался Аднан Киван - основатель корпорации KADORR Group и крупнейший арабский инвестор в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу KADORR Group.

Киван известен бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством.

"С молитвой на устах мы провожаем его, ведь он не разделял людей, а объединял и верил, что на все есть воля Бога. Надежной опорой, верной поддержкой и высшей ценностью для Аднана Кивана была его семья", - говорится в сообщении компании. 

Что известно о Киване

Аднан Киван родился 1 декабря 1962 года в Сирии. После окончания средней школы уехал в Одессу, где учился в Академии пищевых технологий.

В 2005 году Киван основал компанию "Диана-Плюс", которая занималась разработкой строительных проектов. Уже в 2006 году создал ЧП "Интеринвестбуд", которое специализировалось на строительстве, а в 2010 году основал KADORR Group, компанию, которая построила более 40 жилых комплексов, преимущественно в Одессе.

В 2017 году он основал компанию "Кадор зерно Украины", занимающуюся оптовой торговлей зерном, семенами и необработанным табаком, а также выращиванием зерновых и технических культур.

В 2021 году Киван вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 42 место с состоянием в 240 миллионов долларов.

Киван был владельцем англоязычной газеты и сайта Kyiv Post. 

На средства бизнесмена построен Арабский культурный центр в центре Одессы. Также в городе построены десятки жилых комплексов "Жемчужина", жилые комплексы "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес-центр Kadorr, бизнес-центр "Французский бульвар", Kadorr City Mall, торговый центр на Асташкина, торговая галерея "Kadorr".

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