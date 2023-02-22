Умер защитник "Азовстали" Олег Мудрак. Он прошел плен
Умер освобожденный по обмену майор и командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак с позывным "Сухарь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на племянника и супругу покойного.
Олег Мудрак принимал участие в войне с первых дней 2014 года. Когда враг совершил полномасштабное вторжение в 2022 году, он вместе с собратьями защищал Мариуполь, а после - "Азовсталь".
Вместе с другими "азовцами" в мае 2022 года 36-летний "Сухарь" попал в плен и пережил теракт в Еленовке. Оттуда вернулся крайне истощенным.
Напомним, Украина предоставила доказательства в ООН по поводу пыток украинских военнопленных россиянами.
Также в Украине разработали рекомендации для родственников находящихся в плену военных, пропавших без вести при особых обстоятельствах, освобожденных из плена, а также СМИ, чтобы избежать возможных рисков для бойцов, которые еще в неволе.
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