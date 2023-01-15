Умер известный актер Вахтанг Кикабидзе

В возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Причина смерти артиста пока не сообщается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание Mtavari Arkhi .

В 60-70 годах актер прославился благодаря ролям в кино "Мимно, не горюй!", "Встреча в горах" и многим другим. Уже в 1980-м году Кикабидзе получил в Грузии звание народного артиста.

В 2008 году актер отказался от российского ордена Дружбы из-за российско-грузинской войны и отменил свои юбилейные концерты в Москву. После этого он не приезжал в Россию с выступлениями.

Актер осуждал действия российского диктатора Владимира Путина в 2014 году и выступил с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.