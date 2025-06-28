Умер украинский диссидент и поэт Игорь Калинец

О смерти поэта сегодня, 28 июня, сообщила его дочь Дзвенислава Калинец-Мамчур на своей странице в фейсбуке.

Позже соболезнования семье Калинца выразил и мэр Львова.

Он отметил, что Игорь Калинец - почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей.

"Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит", - добавил он.

Чем запомнился поэт

Игорь Калинец - одна из ключевых фигур украинского шестидесятничества, поэт, общественный деятель и бывший политический заключенный.

Родился в 1939 году в городе Ходоров на Львовщине, учился на филолога во Львовском университете, работал в архивах и библиотеках.

Его жизнь тесно связана с диссидентским движением и самиздатом: в 1972 году его арестовали за "антисоветскую деятельность" и приговорили к 6 годам лагерей и 3 годам ссылки.

Наказание отбывал в пермских лагерях вместе с Василием Стусом, Иваном Светличным и другими украинскими интеллектуалами.

Вместе с женой, Ириной Калинец, он стал символом несокрушимого достоинства и борьбы за украинскую идентичность в советские времена.

Автор многочисленных поэтических сборников, Игорь Калинец после ссылки больше не писал поэзии для взрослых, зато сосредоточился на детской литературе и культурной деятельности. Отмечен рядом престижных наград, часть из которых сознательно не принял в знак протеста против русификации.