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Умер президент Намибии: ему было 82 года

Намибия, Воскресенье 04 февраля 2024 09:50
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Умер президент Намибии: ему было 82 года Фото: Хагге Готфрид Хейнгоб (facebook.com/DrHageGeingob)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Намибии Хаге Готтфрид Хейнгоб скончался в воскресенье, 4 февраля. Лидеру было 82 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента.

Лидер Намибии Хаге Готтфрид Хейнгоб скончался в больнице в окружении своей семьи.

"Президент Республики Намибия умер сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, в 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он получал лечение. Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей Конституции и столба намибийского дома", - говорится в заявлении.

В январе в канцелярии президента сообщили, что у Хейнгоба диагностирован рак. В последние недели он боролся с болезнью.

Хейнгоб стал президентом Намибии в 2015 году, а в 2019 году переизбирался на второй срок. Он был первым премьер-министром страны с 1990 по 2002 год.

Отмечается, что временно исполняет обязанности президента Намибии вице-президент Нанголо Мбумба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно из жизни ушел экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. К моменту смерти политику было 100 лет.

Также мы сообщали, что в декабре 2023 умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед.

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