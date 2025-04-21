Умер Папа Римский Франциск

"Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в возрасте 88 лет в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта", - говорится в сообщении.

О смерти Папы Франциска сообщил кардинал Кевин Фаррелл, Камерленг Святой Римской Церкви.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его Церкви", - отметил он.

Отметим, что понтифик умер после перенесенной болезни. Ранее, 14 февраля, он был госпитализирован с бронхитом, однако в больнице у него развилась двусторонняя пневмония, сопровождавшаяся астматическими приступами. Ему периодически подавали кислород. Сначала врачи оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое.

Впрочем, после более 5 недель лечения от пневмонии он был выписан из больницы 23 марта. Однако врачи рекомендовали ему еще два месяца отдыха, чтобы полностью восстановиться.

16 апреля сообщалось, что Папа Римский не будет возглавлять предпасхальные ритуалы и богослужения, поскольку он до сих пор восстанавливается после болезни.

Накануне в воскресенье 20 апреля понтифик встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после того, как раскритиковал администрацию президента Трампа за их политику депортаций иностранцев.

Встреча вице-президента Вэнса и Папы Римского длилась недолго. Стороны лишь обменялись пасхальными поздравлениями.

На Пасху Папа Римский Франциск также впервые после болезни появился перед верующими и вспомнил о войне в Украине. Так, на балконе базилики Святого Петра он только поздравил верующих с праздником: "Братья и сестры, с Пасхой!".

Другую часть его благословения зачитал один из помощников. Понтифик в своем обращении призвал прекратить войну в Украине и в Газе.

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорилось в речи Папы.

Биография Папы Франциска

Папа Римский Франциск был первым в истории главой Католической церкви из страны Нового Света, провел ряд реформ в Ватикане и придерживался прогрессивных взглядов на острые социальные вопросы.

До получения титула папа римский носил имя Хорхе Марио Бергольо. Он родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье эмигрантов из Италии. Его отец работал на железной дороге. Учился в духовной семинарии в Буэнос-Айресе.

Перед тем, как Хорхе Марио решил посвятить себя церкви, он успел поработать охранником ночного клуба, лаборантом, уборщиком. Призвание службе священника он впервые почувствовал в 17 лет во время одного из праздничных богослужений.

В 21 год Бергольо принял решение вступить в орден иезуитов и начал обучение гуманитарным наукам сначала в Чили, позже продолжил обучение в Буэнос-Айресе и получил академическую степень по философии. После чего работал преподавателем литературы, философии, теологии в католических колледжах Буэнос-Айреса.

В 1980 году Хорхе Марио Бергольо был назначен ректором семинарии святого Иосифа, а после защиты диссертации стал духовным директором Кордовской архиепископии в Аргентине.

На церковной службе Бергольо в разные годы занимал должности в иезуитском ордене Аргентины, был епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году получил титул кардинала в Ватикане. Он возглавил несколько советов и конгрегаций в Римской курии, при этом отличался скромным образом жизни. Отказался от служебной машины, жил в небольшой квартире. В 2005 году епископа Бергольо выдвинули кандидатом в папы, однако тогда ему не хватило голосов.

13 марта 2013 года Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м Папой Римским. Он выбрал себе имя в честь святого Франциска Ассизского, оно было использовано впервые среди глав Ватикана.

Франциск стал первым папой за более чем 1200 лет не из Европы, и первым главой Католической церкви из Нового Света. Также он - первый Папа Римский-иезуит.

Чем запомнился Папа Франциск

Папа Римский запустил сайт и приложение "Click to pray", которое позволяет молиться в любое время и в любом месте. Он сам представил его на планшете во время одной из своих воскресных проповедей.

Франциск распорядился установить душевые кабинки для бездомных на площади Святого Петра в Ватикане. В дальнейшем такие кабинки стали появляться и в других церковных приходах Рима.

В 2016 году состоялась первая встреча глав Католической и Русской православной церквей. Папа Римский Франциск пообщался с патриархом Кириллом в Гаване.

Впервые в истории в 2013 году был проведен аудит деятельности Ватикана. Папа Франциск поддержал реформу по борьбе с коррупцией и распорядился обнародовать годовой отчет о финансовых операциях Банка Ватикана.

Инициировал реформу для упрощения признания брака недействительным. Также критиковал священнослужителей, которые отказывались крестить внебрачных детей. По мнению понтифика, матери таких детей не заслуживают осуждения, в отличие от тех, которые сделали аборт.

Относительно гомосексуальных отношений мнение папы Франциска менялось. В 2010 году он высказывался против однополых браков в Аргентине и усыновления детей гей-парами. Позже он заявил, что представители ЛГБТ-сообщества не должны подвергаться дискриминации. Также в 2020 году поддержал разработку законов для "гражданских союзов" геев, что бы помогло защитить их права.

Что он говорил о войне в Украине

Папа Римский Франциск неоднократно высказывался об агрессии РФ против Украины, призывая к миру и прекращению насилия. Он называл войну "позорной катастрофой для всего человечества". В общем, его позиция по российско-украинскрй войне основывалась на призывах к миру, диалогу и прекращению насилия, хотя некоторые его высказывания воспринимались неоднозначно.

Так, в марте 2024 года в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Франциск заявил, что "самый сильный тот, кто имеет отвагу белого флага". Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, и в Ватикане объяснили, что понтифик не призывал Украину к капитуляции, а подчеркивал важность диалога.

В январе 2025 года Франциск выразил надежду на завершение войны в Украине. Он призвал международное сообщество работать над созданием условий для справедливого и длительного мира.

"Моим пожеланием на этот 2025 год является, чтобы все международное сообщество прежде всего работало над тем, чтобы положить конец войне, которая уже почти три года умывает кровью мученическую Украину и унесла огромное количество жертв, среди которых много мирных жителей", - сказал понтифик.