Умер львовский фотограф, чья дочь и внучки погибли от ракетного удара

Умер львовский фотограф Михаил Французов, чья дочь и три внучки погибли во время вражеской ракетной атаки на Львов. Речь идет о Евгении Базилевич, 21-летней Ярине, 18-летней Дарье и семилетней Эмилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook профессора Украинского католического университета Богдана Шумиловича.
Михаил Французов умер в возрасте 68 лет. Пока что причину его смерти не разглашают.
Французов родился во Львове в 1956 году. Любовь к искусству фотографии ему привил отец, который тоже занимался этим делом. Хотя по образованию он был архитектором. А мать фотохудожника была филологом.
В 1975-1979 годах Михаил учился на архитектурном факультете Львовского политехнического института. В 1991 году поступил на факультет кино Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Во время учебы Французов основал группу фотографов-любителей "Башня". Сам фотограф принадлежал к кругу нонконформистов, интеллектуалов и художников. В этом круге он документировал Львов и события конца 1980-х - начала 1990-х. В частности, на его портретах можно увидеть почти всех известных людей города того времени.
Однако значительная часть его фотографий была утеряна, потому что Французов не считал их произведениями искусства.
Ранее мы писали про вражескую атаку по Львову, которую совершили россияне 4 сентября. Атака унесла жизни семерых человек. В одной семье в живых остался только отец - его жена и три дочери были убиты.