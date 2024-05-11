Умер легендарный украинский комментатор 90-х

Смерть культового телевизионщика подтвердили родные журналиста. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Савелий более четырех десятилетий работал на общественном вещателе. Львиную часть из них – 37 лет – провел в спортивной редакции. В роли журналиста он освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в том числе и церемонию открытия дебютных для Украины зимних Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Особняком стоят футбольные репортажи Савелия. Он комментировал матчи чемпионата Украины и поединки киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Первый поединок в истории национального первенства в сезоне-1992 также прокомментировал Савелий.

Уроженец Полтавской области окончил КНУ имени Шевченко. В 2009 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2016-м был награжден призом "За честь и достоинство в спортивной журналистике". Лауреат ряда других наград.