Умер легендарный бомбардир "Карпат" Степан Юрчишин

Рекорды Юрчишина

За свою карьеру Юрчишин поиграл во многих командах, среди которых, в частности, были киевское "Динамо" и московский ЦСКА. Но для болельщиков его имя связано, прежде всего, с "Карпатами".

Выступая за львовский клуб, нападающий установил уникальное достижение - забил 42 гола в 42-х матчах турнира Первой лиги чемпионата СССР. Этот рекорд так и остался непревзойденным до самого развала Советского Союза.

Еще один нетипичный случай, связанный с игроком. В 1979 году он сыграл четыре матча за сборную СССР: его вызвали, как представителя клуба Первой лиги. Случай не уникальный, но очень редкий. И в компании лучших тогдашних форвардов Союза он не потерялся - отметился забитым голом в ворота сборной Румынии.

С "Карпатами" - как игрок и тренер

Юрчишин выходил на поле до 1990 года и завершил карьеру в возрожденных "Карпатах". После чего некоторое время возглавлял команду как главный тренер.

Впоследствии работал на различных тренерских должностях в нескольких командах. Но, в основном, и этот вид деятельности специалиста был связан с родным клубом.

"Степан Федорович оставил после себя не только значительное наследие в футболе, но и всегда будет в сердцах тех, кто его знал. Футбольный клуб "Карпаты" искренне скорбит и выражает соболезнования родным и близким Степана Федоровича", - говорится в официальном сообщении на сайте "Карпат".