Скончался бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор: что известно о политике

О смерти политика сообщила его дочь Мартина Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", - сказала Обри.

Политическая карьера Жака Делора

Жак Делор был

депутатом Европарламента в 1979 - 1981 годах,

министр финансов в 1981 - 1984 годах

председатель Еврокомиссии в 1985 - 1995 годах.

Под его председательством в ЕС завершили создание общего рыночного пространства, заключили Шенгенские соглашения, позволяющие передвигаться по территории ЕС и ввели единую европейскую валюту - евро.

Слова политиков о Жаке Делоре

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал Делора как "государственного деятеля с французской судьбой" и "неистощимого мастера нашей Европы".

"Государственный деятель французской судьбы. Неиссякаемый мастер нашей Европы. Борец за человеческую справедливость. Жак Делор был всем этим. Его приверженность, его идеалы и его праведность всегда будут вдохновлять нас. Я преклоняюсь перед его работой и его памятью и разделяю боль его близких", - написал французский президент на своей странице в соцсети Twitter.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон ден Ляйер, сказала, что он был "провидцем, сделавшим Европу сильнее".

"Жак Делор был провидцем, который сделал нашу Европу сильнее. Дело его жизни - единый, динамичный и процветающий Европейский Союз. Она сформировала целые поколения европейцев, в том числе и мое. Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу.", - написала на своей странице председатель.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал его "великим французом и великим европейцем", который "вошел в историю как один из строителей нашей Европы".

"Жак Делор возглавил преобразование Европейского экономического сообщества в сторону настоящего Союза, основанного на гуманистических ценностях и поддерживаемого единым рынком и единой валютой - евро. Он был страстным и конкретным защитником ее до последних дней. Великий француз и великий европеец, он вошел в историю как один из строителей нашей Европы. Сегодня я выражаю искренние соболезнования его семье.", - написал президент.