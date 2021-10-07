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Користувачі Європи скаржаться на збій в роботі Wikipedia

Автор: Сергій Пишкін

Користувачі поскаржились на збій в роботі онлайн-енциклопедії Wikipedia. Більшість з них не може зайти на сайт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними онлайн-платформи, 98% користувачів поскаржились на те, що їм не вдається зайти на сайт енциклопедії. Ще один відсоток повідомив про проблеми з авторизації, а в інших - не працює додаток.

На інтерактивній карті сервісу відзначає, що проблеми з доступом до Wikipedia мають користувачі східної Європи, однак найбільша кількість "перешкод" спостерігається в столиці Росії, в Білорусі й Фінляндії.

Фото: збій в роботі Wikipedia (downdetector)

Востаннє збої в роботі Wikipedia спостерігалися 26 липня.

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