Користь ортопедичних матраців

На сегодняшний день практически все знают, что матрас ортопедический лучше обычного, но не все знают, чем именно лучше и что он из себя представляет. Мы разберемся в отличиях, а также поговорим о плюсах и минусах нашумевших ортопедических матрасов.

Обычный или ортопедический?

Обыкновенный матрас среднего класса чаще всего обладает средней жесткостью и неплохой вентиляцией. Также у него должны быть антиаллергенные свойства и срок службы примерно 3 года. Во время его использование тело человека поддерживается за счет ровной и жесткой поверхности, что не позволяет позвоночнику расслабится. Ортопедические матрасы осуществляют поддержку тела совсем по-другому. Они опираются на анатомические особенности тела. Прогибаясь, принимая форму нашего тела, они позволяют позвоночнику выровняться и расслабится. Сон на таком матрасе приносить одно удовольствие, так как боль в спине уменьшается и уходит усталость. Все это может стать доступно если правильно выбрать ортопед.

Плюсы и минусы ортопедического матраса

К положительным качествам можно отнести:

Профилактику болезней, затрагивающих позвоночник и спину в целом;

Лечебный эффект. (Достигает только при правильно подобранном ортопеде. Обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.);

Наличие антибактериальных свойств, которые защитят вас во время сна;

Гипоаллергенные свойства, которые так часто необходимы людям в наше время;

Способность принимать форму тела, которая позволяет телу максимально расслабляться во время сна и делает каждое утро бодрым.

Помимо положительных качеств есть и отрицательные:

Неправильный подбор может ухудшить ваш сон и повысить нагрузку на позвоночник;

Высокая стоимость. Бюджетные варианты выполняют только основные функции, но лишены таких аспектов как антибактериальные и гипоаллергенные свойства.

Как сделать правильный выбор и где купить?

Сделать правильный выбор не сложно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями выбора прочитав статью в интернете. Исходя из особенностей вашего тела, вы сразу сможете определиться с выбором.

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