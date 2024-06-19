ua en ru
Ср, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Охотятся" на выплаты беженцев. Украинцев предупредили о мошенниках в одной из стран Европы

Нидерланды, Среда 19 июня 2024 08:30
UA EN RU
"Охотятся" на выплаты беженцев. Украинцев предупредили о мошенниках в одной из стран Европы Как действует мошенническая схема (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Нидерландах мошенники пытаются снять деньги со счетов беженцев. Они отправляют фейковые сообщения от миграционной службы IND о якобы дополнительных выплатах.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Studiegids.tue.nl рассказывает о том, как украинцам в Нидерландах уберечь свои деньги от мошенников.

Что нужно знать о мошеннической схеме

Беженцы в Нидерландах получают фейковые сообщения от миграционной службы IND и Нидерландского совета беженцев (VluchtelingenWerk Nederland). В них предлагают заполнить форму, чтобы вроде бы как получить дополнительную денежную помощь.

На самом деле это стандартная фишинговая схема - перейдя по ссылке и заполнив форму, человек дает доступ мошенникам к своим банковским счетам.

Запомните:

  • IND никогда не отправляет сообщения через SMS или WhatsApp
  • IND общается только письмами
  • IND не предлагает финансовой поддержки

Что делать, если получили мошенническое сообщение

Не заполняйте форму. Удалите сообщение и заблокируйте отправителя и не отвечайте на следующие сообщения.

Сообщите об инциденте на информационной стойке в вашем приюте и подайте заявление в полицию.

Если вы все-таки заполнили форму, которую отправили мошенники, нужно заблокировать свой банковский счет и кредитную карту. Это можно сделать в банке или через банковское приложение, если оно есть на телефоне. Иначе есть риск, что злоумышленники получат доступ к вашим деньгам.

Напомним, что связаться с полицией в Нидерландах, можно позвонив по телефону 0 900 88 44.

&quot;Охотятся&quot; на выплаты беженцев. Украинцев предупредили о мошенниках в одной из стран ЕвропыПример фейкового сообщения (скриншот)

Отметим, что украинские беженцы в Нидерландах получают около 300 евро. Помощь состоит из двух частей: 242 евро - оплата за питание и 60 евро на одежду и другие личные нужды.

Читайте также о том, отменит ли Германия выплаты для украинских беженцев.

Раньше мы писали, какую помощь можно получить в Польше при рождении ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выплаты
NEWS
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
F-16 для Украины. Кто и когда может передать Украине первые самолеты
DAILY
Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше
Катерина Гончарова, Руслан Кисляк Кадры в дефиците. Как выживают рестораны и отели во время войны и что их ждет дальше