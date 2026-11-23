В частности, в Фокстрот Черная пятница продлится с 23 по 30 ноября. Заказать технику можно онлайн, а получить в ближайшем магазине сети или воспользовавшись бесплатной доставкой.

Больше комфорта в быту

Небольшие бытовые приборы способны заметно упростить ежедневные дела, поэтому их обновление - хорошая инвестиция в собственный комфорт.

На Черную пятницу стоит присмотреться к кофемашине KRUPS EA918GE0 (код на сайте – 7295172), которую можно приобрести за 29 999* грн вместо 59 999 грн. А для быстрой уборки пригодится пылесос KARCHER VCS 5-28 Infinity Complete за 14 999 грн вместо 22 999 грн.

Большие покупки, которые давно откладывали

Холодильник и стиральная машина - техника длительного использования, замену которой обычно планируют заранее. Если давно думали о новых моделях, период акций может стать поводом наконец-то вернуться к этому вопросу.

Среди предложений - стиральная машина HISENSE Серии 5И (WF5I9043BWFS) (код - 7173524), за 21 499 грн вместо 25 399 грн и холодильник HISENSE RB435N4BCE (код - 6980268), за 25 499 грн вместо 29 299 грн.

Гаджеты, без которых сложно представить день

Смартфоны и планшеты быстро становятся устаревшими не только морально, но и технически: новые устройства могут предложить больше памяти, быстродействия и возможностей для работы и досуга. Поэтому Черная пятница - возможность обновить свои гаджеты.

К примеру, XIAOMI Redmi Note 17 5G 6/256GB Black (код - 7308043) стоит 13 799 грн вместо 15 599 грн. Для чтения, учебы, просмотра видео и работы подойдет SAMSUNG Galaxy Tab S10 Wi-Fi 6/128GB (код - 7163641) за 15 999 грн вместо 19 999 грн.

Большой экран для любимых историй

Если телевизор давно не отвечает потребностям семьи или хочется сделать домашний просмотр фильмов и сериалов более комфортным, стоит рассмотреть модели с большей диагональю.

Например, TCL 65C6K (код - 7125237) с диагональю 65 дюймов идеальным для новенькой GTA VI. Его акционная цена - 39 999 грн вместо 52 999 грн.

Время для себя: техника для красоты и ухода

Техника для ухода - еще одна категория, покупки из которой часто откладывают, хотя она помогает экономить время на ежедневных процедурах и создавать желаемый образ дома.

Среди предложений - мультистайлер PHILIPS BHA956/00 Aqua SenseIQ серии 9000 (код - 7302851) за 13 999 грн вместо 19 999 грн. А для мужчин можно выбрать выбрать триммер ROWENTA Selectium (17 в 1) TN9464E0 (код - 7053692) за 2 799 грн вместо 3 999 грн.

* Акционные цены, указанные в тексте, действуют в течение ограниченного периода. Подробные условия - на foxtrot.ua.