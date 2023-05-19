Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов

Начиная с 28 апреля, Россия возобновила обстрелы Украины. После 50-дневной паузы враг совершил шесть массированных ударов по относительно тыловым регионам страны. Больше всего достается столице, которая с конца апреля пережила уже десять атак дронами и ракетами.

Очередная серия вражеских обстрелов имеет меньшую интенсивность – в течение трех недель россияне (по крайней мере по сегодня) так и не аккумулировали залп в более чем 30 ракет. Однако удары наносятся с большей частотой. На территории Украины едва ли не каждую ночь звучит воздушная тревога, что также подчеркивает и террористический характер этих атак. Однако это, вероятнее всего, лишь побочная цель.

Во время осенне-зимней кампании россияне выпустили около 900 ракет, пытаясь оставить украинцев без света, воды и тепла. Эту миссию они провалили ценой истощения запасов своего высокоточного вооружения. Поэтому столь длительная пауза в обстрелах, похоже, объясняется тем, что противнику пришлось восстанавливать свой арсенал ракет для новых задач и целей. И это уже не объекты энергетической инфраструктуры.

Разрушение мифов

Первое любопытное событие произошло в ночь на 4 мая. После инцидента с беспилотниками над Кремлем, в котором Москва обвинила Киев и США, российская радикальная публика требовала "крови". Следующей ночью агрессор устроил уже, казалось бы, типичную атаку дронами на киевский регион.

КМВА в то же утро сообщила, что над столицей также было, вероятно, сбито баллистическое вооружение, что раньше было невозможно для средств украинского ПВО. Два дня спустя в Воздушных силах уточнили, что в небе над Киевом с помощью системы Patriot была сбита не просто баллистика, а расхваленная врагом "гиперзвуковая" ракета Х-47М2 "Кинжал".

Кремлевская пропаганда сначала вообще никак не освещала факт ночной атаки, а затем начала рассказывать, что "это вообще был не "Кинжал". Вскоре, через 12 дней россияне повторили обстрел Киева, впервые скомбинировав разное баллистическое вооружение. По данным Генштаба, враг выпустил с территории и воздушного пространства России сразу шесть "Кинжалов" и десять ракет из комплексов С-400 и "Искандер-М". Весь этот набор летел на столицу одновременно с несколькими "Калибрами" и "шахедами" и, как сообщили в Воздушных силах, был успешно сбит.

Patriot в Украине разрушил миф о непобедимом российском "Кинжале" (фото: Facebook Командование Воздушных сил)

Уничтожение сразу шести "Кинжалов" – это без преувеличения уникальное событие и для украинских военных, и для производителей системы ПВО Patriot, и для самих россиян. Дело в том, что эта ракета, как и ее прототип "Искандер", изначально разрабатывалась именно для подавления "зонтика" Patriot на случай войны с США и НАТО. Рассказывая о создании "Кинжала" в 2018 году, Путин заявлял, что эта ракета якобы "позволяет гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО". Однако на практике оказалось, что это не так, и вообще ее трудно назвать гиперзвуковой в классическом определении этого термина.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап объясняет: гиперзвуковой принято считать ракету, которая летит по траектории, маневрирует на этой траектории и попадает в объект с гиперзвуковой скоростью. Это скорость, в пять и более раз превышающая скорость звука, ее также называют скорость Маха. Сначала "Кинжал" поднимает в небо его носитель МиГ-31К.

"После запуска у нее включается свой двигатель, она набирает скорость, но данные о ее скорости разнятся. В России говорят, что она якобы достигает 10 Махов. Однако в это никто не верит. На форумах российских фанатиков говорится, что она реально набирает максимум 5 - 5 с чем-то Махов. В это время она не имеет связи ни с GPS, ни с ГЛОНАСС", – говорит эксперт.

Однако ракета не сохраняет такую скорость во время всего полета. Ей нужно затормозить, чтобы присоединиться к навигации и прицелиться. На таких скоростях это невозможно сделать совсем удачно, поэтому нет подтверждений высокой точности "Кинжалов", уточнил Криволап. Когда ракета уже идет к земле по баллистической траектории, ее скорость составляет, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 Махов.

"То есть это уже не гиперзвуковая скорость. Для Patriot это вообще не скорость, его противоракеты быстрее", – добавил собеседник.

Кстати, по разным данным, у России есть шесть исправных МиГов, способных нести "Кинжалы", говорит Криволап. Учитывая, что один МиГ может нести только одну такую ракету, это позволяет оценить, какой максимальный залп противник способен выпустить за одну атаку.

О русских баснях

Фактически, "гиперзвуковой Кинжал" – это результат либо колоссальной российской коррупции, либо некомпетентности, либо их сочетания. Причем на подходе у россиян выпуск еще одного "гиперзвукового оружия" из категории "аналоговнет" – ракеты "Циркон" – которая создается для противодействия ПРО НАТО и, похоже, будет иметь те же проблемы.

Вероятно, именно ради спасения своей "шкуры" и лица, минобороны России решило подать результаты атаки "Кинжалов" на Киев на свой манер. По их версии, ракетам якобы удалось уничтожить сразу пять пусковых установок Patriot, а также ключевой элемент этой системы – радар. Сама система (она же батарея, дивизион или комплекс) Patriot – это радар, командный пункт, еще несколько поддерживающих работу комплекса машин, а также до восьми пусковых установок. Эти элементы могут быть рассредоточены на расстоянии десятков километров, поэтому уничтожить весь комплекс одним махом просто невозможно.

Кроме того, в результате этого же обстрела, в интерпретации минобороны РФ, они якобы смогли еще уничтожить массу западного вооружения и техники. Здесь следует упомянуть, что официальная российская пропаганда и прежде отличалась выдающимися "достижениями", вроде уничтожения ракет Storm Shadow, Himars и танков Abrams, хотя последних еще даже нет у украинской армии.

Иностранные СМИ, в том числе CNN и AFP со ссылкой на американские источники сообщили, что комплекс действительно мог получить повреждения, но, несмотря на это, он остается в рабочем состоянии. Американские чиновники, как указало CNN, не считают, что система испытала прямое попадание российской ракеты "Кинжал" или другого боеприпаса. Информированные источники РБК-Украина в военных кругах утверждают, что комплекс не получил "каких-то критических повреждений, из-за которых его пришлось бы сворачивать и выводить на ремонт".

Вчера Пентагон подтвердил информацию о повреждениях и сообщил, что систему уже починили. А по словам спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, Patriot работает и был на боевом дежурстве во время ночного обстрела, который произошел с 17 на 18 мая.

Последствия ракетной атаки с 17 на 18 мая (фото: Facebook Полиция Киевской области)

По одной из версий, элемент Patriot могли задеть обломки подбитой ракеты. Если при отражении вражеской цели были поражены ее корпус или двигатель, но не была повреждена ее боевая часть, то вполне вероятно, что ракета могла упасть где-то рядом и сдетонировать. Или в теории возможен другой вариант: если ракета была подбита очень низко, то при падении ее обломки могли попасть на один из элементов или пусковую Patriot.

Если сложить две атаки "Кинжалов" на столицу в одну картину, то выходит такая версия событий и целей россиян. Возможно, во время атаки 4 мая россияне еще не знали, что киевский регион охраняет Patriot или реально не оценивали его боевые способности. То есть пуск одного "Кинжала" – это могла быть исключительно демонстрационная попытка "отомстить" за беспилотник над Кремлем. По оценкам ГУР, этот инцидент – дело рук самих же россиян.

"Они пытаются показать необходимость войны и защиты якобы от Украины и всего западного мира. Эту информационную операцию они проиграли – им не удалось достичь тех результатов, которых они ожидали. Но поскольку это уже произошло и чтобы не понести еще больших репутационных потерь, россияне якобы должны были нанести ответный удар. При этом должны были уничтожить что-то масштабное", – рассказал представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Черняк.

Он добавил: поскольку ничего уничтожить им не удалось, то россияне всячески пытаются доказать, что они все-таки смогли "отомстить" и уничтожить систему Patriot. Можно предположить, что во время второй атаки с 15 на 16 мая целью врага действительно был комплекс Patriot. В пользу этой версии указывает "солянка", выпущенная либо для прорыва обороны и уничтожения системы, либо по крайней мере для оценки ее эффективности. Но все обернулось совсем не в пользу россиян.

Новые цели России

По всей вероятности, враг не оставит попыток вывести Patriot из строя. Вероятно, такая же охота начнется на еще один современный комплекс SAMP/T, имеющий похожие характеристики и противоракетные возможности. Однако этим цели и задачи агрессора не ограничиваются.

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты – это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", – сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, сейчас россияне используют ракетное вооружение не только для попыток поражения средств ПВО. Но и по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставок и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также по районам сосредоточения войск. Кроме того, как уточнил Черняк, враг также хочет заставить нас оттягивать системы ПВО от фронта, нанося удары по условно тыловым регионам. По мнению Криволапа, это может быть сейчас одна из главных целей агрессора – чтобы вражеская авиация свободнее себя чувствовала прямо на линии столкновения.

Комплекс SAMP/T, вероятно, уже прибыл в Украину (фото: mil.in.ua)

"Очевидно, этого они и добиваются, обстреливая, например, Киев. Нам ведь не хватает ПВО ни для фронта, ни для остальной территории Украины. Для такой страны, по разным оценкам, нужно 10-20 систем типа Patriot", – предположил эксперт.

Россияне действительно исчерпали внушительный запас ракетного вооружения. Однако им удалось наладить производство, говорит Скибицкий. Он уточнил: обломки применяемых агрессором ракет указывают, что они только что сошли с конвейера. Это боеприпасы, сделанные в первом квартале 2023 года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне способны производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 – 35 единиц, "Кинжалов" – две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 к "Искандер- М" – пять единиц. Таким образом, им удается завозить комплектующие для производства ракетного вооружения, несмотря на международные санкции", – объяснил заместитель начальника ГУР.

В разведке считают, что такая ракетная кампания России будет продолжаться до тех пор, пока у нее будет хватать ресурса. Вероятно, они будут комбинировать средства и прибегать к новым экспериментам. Поэтому наша первоочередная цель сейчас – продолжать укреплять ПВО такими же темпами. Похоже, что западный консенсус в этом вопросе уже есть.