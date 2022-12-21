"Аврора" и Оля Полякова собирают 6 млн гривен на зимнюю форму защитницам

"Сложности с обеспечением женской формой наших защитниц есть постоянно. Поскольку с начала полномасштабного вторжения многие женщины добровольно вступили в ряды ВСУ. Поэтому сеть мультимаркетов "Аврора" запускает акцию "Дари тепло, даря праздник", - отмечают в компании.

Главная цель активности - с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года собрать 6 000 000 гривен. Эти средства будут переданы общественной организации "Землячки", запустившей пошив зимней формы и отправляющей ее бесплатно всем женщинам-военным на передовой, которые делают запросы через инстаграммы организации zemliachky.ukrainian_front.

Посольством акции выступает украинская певица Оля Полякова.

Основной призыв активности - не откладывать жизнь на потом, а создать праздничное настроение в своем доме, согрев защитниц.

Принять участие в акции можно, приобретя в "Авроре" любые новогодние товары: гирлянды, елочные шарики, дождик, искусственные елки, новогодний декор и аксессуары. Десять процентов от каждой покупки таких товаров будут перечислены в ОО "Землячки" и направлены на пошив зимней формы для женщин-военных.

Приобрести новогодние товары можно как в магазинах сети, так и в интернет-магазине "Аврора", работающем в тестовом режиме.

Украинские женщины сильны и красивы, они пример несгибаемой воли и невероятной работоспособности - каждая профессиональная и уникальная на своем фронте. Эта акция поднимает важный вопрос - праздновать или не праздновать рождественские праздники во время войны? Скажу вам честно, заботиться о подарках и поздравлениях родных - нормально. Это сохраняет у нас человечность, помогает выстоять и бороться дальше", - прокомментировала свое участие в акции певица Оля Полякова.

Также благотворительную инициативу информационно поддерживает женский футбольный клуб "Кривбасс". Команда клуба призывает всех футбольных болельщиков присоединяться к сбору наших защитниц.

Присоединиться к благотворительной акции можно не только покупкой новогодних товаров в "Авроре". Все желающие могут поддержать женщин в ВСУ добровольным донатом на банке Монобанк ОО "Землячки" .

Собранная сумма будет обновляться каждый день, отслеживать прогресс можно на сайте сбора .

Организаторы акции будут искренне благодарны за информационную поддержку в соцсетях, которую может оказать каждый. Для этого достаточно написать пост или сделать историю с хештегом #даритепло.