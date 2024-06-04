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Поляки заблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной

Вторник 04 июня 2024 13:20
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Поляки заблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска на границе с Украиной Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польские протестующие в очередной раз заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенное» на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram.

По данным пограничников, польские протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. На въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по 4 грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Пограничники отметили, что представители польских фермерских хозяйств выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины.

Ситуация на границе с Польшей

Протесты начались 9 февраля 2024 года и продолжались до 10 марта, когда было достигнуто определенное соглашение между фермерами и правительством Польши. Блокада границы привела к значительным убыткам для украинской экономики, ведь экспорт сельхозпродукции является одним из ключевых источников дохода для страны.

Кроме того, эти события вызвали дипломатическое напряжение между Польшей и Украиной.

Из-за польских протестов тысячи грузовых автомобилей застряли в очередях на границе, что привело к серьезным задержкам и порче товаров.

К тому же, в результате протестов погибли несколько дальнобойщиков. Ситуация накалилась до такой степени, что польские протестующие начали переворачивать вагоны с украинским зерном.

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Граница с Украиной Польша
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