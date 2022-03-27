Понад півтисячі лікарень в Україні отримали супутниковий інтернет StarLink

Українським медичним закладам передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Завдяки терміналам StarLink лікарні отримають безперебійний доступ до супутникового інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.
"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Системи StarLink будуть використовуватися установами охорони здоров'я під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.
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