Клубника уже своя? Откуда везут ягоду и как понять, что это не импорт

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Украинская или импортная? Какую клубнику продают на рынках и в магазинах

Сезон клубники в Украине начался и в продаже уже можно найти как импортную, так и местную ягоду. Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, импортную продукцию в основном везут из Греции, местная тепличная клубника выращивается в Закарпатье и Тернопольской области.

Ранний старт ягодного сезона в этом году обусловлен хорошими погодными условиями, которые способствовали более быстрой вегетации плодов. Также увеличились объемы урожая тепличной клубники.

Фото: в продаже появляется грунтовая клубника (freepik.com)

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объяснил изданию, что первая ягода, которая начала появляться на рынке с середины апреля, была импортной из стран ЕС.

Продукция отечественного производителя появилась в начале мая. К тому же к потребителю уже начинает поступать грунтовая клубника.

Цены на клубнику

Эксперты прогнозируют, что стоимость клубники будет держаться на прошлогоднем уровне.

Татьяна Попович отметила, что импортная клубника стоит от 140 до 170 грн за кг, в то время как украинская тепличная продается в среднем за 50-90 грн/кг. К тому же, с появлением на рынке клубники с открытого грунта цены постепенно снижаются.

"Несмотря на опасные заморозки, которые могли повредить часть урожая, значительного влияния на стоимость это иметь не будет, поскольку производители ориентируются на прошлогодние цены", – добавила руководитель отдела маркетинга оптового рынка Шувар.

Минимальная стоимость ягоды в этом сезоне может быть в диапазоне 50-60 грн/кг на оптовых рынках – примерно как и в прошлом году. Такой прогноз дал аналитик УКАБ Максим Гопка.

РБК-Украина промониторило цены на клубнику на рынках и супермаркетах. Средняя стоимость клубники на столичных рынках 25 мая составляла 95-100 грн/кг. Ягоду везут из Одесской области и Закарпатья.

В сети супермаркетов "Сільпо" украинская фермерская клубника стоит 149 грн/кг, фасованная клубника из Греции – 89,9 грн за корзинку 250 г.

Скриншот shop.silpo.ua

В магазинах Varus стоимость украинской клубники "домашняя" – 149,9 грн/кг. В Novus ягоду продают за 89,99 грн (упаковка 500 г).

Скриншот novus.online

Как выбрать вкусную ягоду

Чтобы полакомиться спелой и вкусной клубникой, при покупке следует обратить внимание на несколько нюансов.

Некоторые производители собирают клубнику недозрелой, чтобы она не испортилась по дороге к потребителю. На такой ягоде могут быть белые или зеленоватые пятна, ее вкус – водянистый и кисловатый. Нередко такие признаки есть у ранней импортной клубники в супермаркетах.

Слишком большой размер клубники может свидетельствовать об использовании специальных средств для повышения урожайности. Хотя форма и размер ягоды также зависят от сорта. Поэтому не менее важен ее запах.

Спелая клубника имеет выразительный аромат и насыщенный цвет, а ее хвостик легко отрывается. Если ягода не ароматная, возможно, она была собрана рано, или ее рост ускорили удобрениями.

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, комментарии руководительницы отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович и аналитика УКАБ Максима Гопки.