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Понад півмільйона українців отримали компенсацію через подорожчання електроенергії

Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики перерахувало 322,1 млн гривень за спожиту у січні електроенергію деякими категоріями споживачів. Компенсація з державного бюджету надана за 571,6 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Компенсація в основному надається домогосподарствам з електроопаленням, які позбулися пільгової ціни з 1 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Верховна рада 29 січня внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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Новини України ЕлектроенергіяМіністерство соціальної політики
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