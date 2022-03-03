Як отримати пенсію та грошові виплати в "Укрпошті" під час війни: покрокове роз'яснення

"Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть", - запевнюють у компанії.

Якщо виїхали з місця фактичного проживання

Отримати свої виплати можна, якщо:

1. Зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 - розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (усі дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів або передайте інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомити про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

нову адресу доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адресу тимчасового проживання.

"Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні. Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів", - додають в "Укрпошті".

Якщо зняти з картки готівку неможливо

В такому випадку можна скористатися наступними сервісами "Укрпошти":

перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому";

зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу.

Перевірити роботу відділень "Укрпошти" у вашому регіоні можна за посиланням.