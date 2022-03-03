Як отримати пенсію та грошові виплати в "Укрпошті" під час війни: покрокове роз'яснення

Попри війну в Україні, відділення "Укрпошти" працюють в звичайному режимі. Тому, якщо ви отримували пенсії та субсидії через "Укрпошту", та не виїжджали, - очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, також її можна забрати у поштовому відділенні згідно зі звичайним графіком виплат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".
"Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть", - запевнюють у компанії.
Якщо виїхали з місця фактичного проживання
Отримати свої виплати можна, якщо:
1. Зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 - розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (усі дзвінки безкоштовні);
або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів або передайте інформацію через електронний кабінет.
2. Повідомити про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:
"Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні. Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів", - додають в "Укрпошті".
Якщо зняти з картки готівку неможливо
В такому випадку можна скористатися наступними сервісами "Укрпошти":
Перевірити роботу відділень "Укрпошти" у вашому регіоні можна за посиланням.