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Як отримати пенсію та грошові виплати в "Укрпошті" під час війни: покрокове роз'яснення

Автор: Наталія Гурковська

Попри війну в Україні, відділення "Укрпошти" працюють в звичайному режимі. Тому, якщо ви отримували пенсії та субсидії через "Укрпошту", та не виїжджали, - очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, також її можна забрати у поштовому відділенні згідно зі звичайним графіком виплат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть", - запевнюють у компанії.

Якщо виїхали з місця фактичного проживання

Отримати свої виплати можна, якщо:

1. Зателефонувати до контакт-центру "Укрпошти" за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 - розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії" (усі дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів або передайте інформацію через електронний кабінет.

2. Повідомити про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

  • прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
  • адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
  • паспортні дані (серія та номер паспорту);
  • номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
  • спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
  • нову адресу доставки: індекс відділення "Укрпошти" або адресу тимчасового проживання.

"Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні. Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів", - додають в "Укрпошті".

Якщо зняти з картки готівку неможливо

В такому випадку можна скористатися наступними сервісами "Укрпошти":

  • перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги "З картки додому";
  • зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу.

Перевірити роботу відділень "Укрпошти" у вашому регіоні можна за посиланням.

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