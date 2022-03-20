Хто може отримати 6500 гривень допомоги: роз'яснення РНБО

Як зазначається в повідомленні, у соціальних мережах поширюється багато різної інформації, через яку може скластися хибне враження, що кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави. "Насправді ж, єПідтримку можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби",- йдеться в повідомленні.

Крім того, отримати 6 500 гривень можуть ФОПи всіх груп.

Йдеться про людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ.

"Отримати гроші можна лише через застосунок «Дія», оформивши єПідтримку. Для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ",- зазначили в Центрі.