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Отримали по 300 євро та квитки: Литва вже повернула додому вісім нелегалів

Автор: Сергій Пишкін

Вісім мігрантів, які незаконно перетнули кордон Литви, повернулися на батьківщину після того як країна оплатила їх дорожні витрати та нагородила 300 євро. Ще тридцять нелегалів також бажають повернутися додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT.

За словами директора департаменту міграції Еваліни Гудзінскайте наразі усі нелегальні мігранти, які тимчасово поселені в Литві, мають можливість повернутися додому, оскільки країна обіцяє оплатити їх дорожні витрати та нагородити додатковими 300 євро.

"Ми зовсім недавно почали інформувати про таку можливість, реально про це вони дізналися кілька тижнів або тиждень назад, тому не слід очікувати, що вся ця інформація буде відразу ж взята до відома. Для початку, я думаю, що і це зовсім непогана цифра", - відзначила Гудзінскайте.

Після того як Литва відправила додому вісім мігрантів, ще тридцять осіб заявили про бажання скористатися відповідною пропозицією від країни.

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