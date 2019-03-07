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Полторак назвав кількість жінок, які служать в ЗСУ

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 20:45
Полторак назвав кількість жінок, які служать в ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Всього у ЗСУ служать 56 тис. жінок

В Збройних силах України (ЗСУ) працює і проходить службу майже 56 тисяч жінок. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України. 

Як зазначається, 26 тис. жінок у ЗСУ є військовослужбовцями, а 3,5 - офіцерами.

"Лише за останній час кількість посад і спеціальностей у війську, на яких можуть проходити службу жінки-військовослужбовці збільшилася на понад 100 спеціальностей", - повідомив Полторак. 

Також він наголосив, що з початку військової агресії РФ на Донбасі більше 7 тис. військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій

"На жаль, 6 військовослужбовців-жінок віддали своє життя, захищаючи Україну: Петрик Віра Іванівна, Хорунжа Наталія Олександрівна, Вовк Алла Юріївна, Носкова Катерина Володимирівна, Галицька Сабіна Станіславівна та Бакланова Олеся Олександрівна", - йдеться в повідомленні. 

РБК-Україна писало, що у  Збройних силах України майже 25 тис. жінок на сьогодні проходять службу за контрактом

Нагадаємо, 12 жовтня 2018 року в Україні жінці вперше було присвоєно звання генерала.

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