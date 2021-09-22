У Полтавській ОДА звинуватили голову ОТГ в підробці документів для отримання 15 млн гривень з ДФРР

Попередній відбір проектів від громад для фінансування з ДФРР здійснює спеціальна регіональна комісія при обласній державній адміністрації. Завдання комісії перевірити всі документи, їх відповідність нормам і в разі правильно оформленої заявки допустити проект на розгляд до Мінрегіону. В іншому випадку - проект повернути назад громаді.

У Полтавській ОДА повідомили, що в цьому році на щорічний відбір Опішнянська громада подала проект термомодернізації головного корпусу місцевої школи в Опішному. Документ підписаний головою громади Миколою Резником. Але під час перевірки документації виявили, що один з документів, а саме експертний звіт щодо розгляду кошторису, мав ознаки підробки.

Експертний звіт, наданий Резником, за номером 1867 датовано 15 квітня 2020 року і підписаний відповідним експертом ТОВ "Центр експертизи" (місто Суми). Заявлена ​​вартість кошторисної частини - 14 млн 300 тис. грн.

Коли в Полтавській ОДА запідозрили підробку, звернулися в той ж сумський "Центр експертизи", де надали справжню копію експертного звіту №1867 (нагадаємо, саме цей номер був вказаний в експертному звіті, представленому Миколою Резником). Відразу кинулося в очі: у цьому звіті вказані інша дата - 24 лютого 2020 року, інша назва проекту "Капітальний ремонт частини фасаду будівлі ДНЗ ясла-садок "Берізка" в Опішні та інша кошторисна вартість проекту - 15 млн 100 тис. грн.

Бачачи явні нестикування - дату, різні назви об'єктів, ціна (вище, ніж заявлена ​​раніше) - Полтавська ОДА прийняла рішення не допустити проект Резника і ще в серпні звернулася в ГУ Національної поліції в Полтавській області і в Полтавську обласну прокуратуру для перевірки фактів можливого правопорушення.