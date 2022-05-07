В Полтавській області збільшили розмір виплат сімʼям загиблих бійців

В Полтавській області збільшили розмір виплати сім’ям загиблих військовослужбовців. Відтепер їм виділятимуть по 50 тисяч гривень з обласного бюджету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Підписав розпорядження про збільшення розміру виплат. Відтепер сімʼї загиблих бійців отримають по 50 тисяч гривень з обласного бюджету. Вже ухвалено рішення про такі виплати для 7 родин - скоро вони отримають грошову допомогу", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів виділив додаткові кошти на сектор оборони України. Міністерству оборони виділили 16 млрд доларів. Основні кошти підуть на виплати зарплат військовим, допомогу родинам загиблих героїв, а також на ремонт і модернізацію техніки.

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