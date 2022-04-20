У Полтавській області скоротили час комендантської години

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години. З 21 квітня він починатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна
"Скорочуємо час комендантської години. Відзавтра, з 21 квітня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 22:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
Раніше ми повідомляли, що у Полтаві оголосили про відновлення сполучення із Сумами.
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