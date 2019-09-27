У Полтавській області сталося масштабне ДТП, є жертви

У Полтавській області на автодорозі "Онишки-Маяківка" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів, один чоловік загинув, ще один отримав травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Полтавській області.

За повідомленням поліції, ДТП сталася 27 вересня близько 13:00 в Оржицькому районі. Зіткнення сталося між автомобілями "ВАЗ-2101", "Hyundai", "Opel Vectra" та "Opel Ascona".

"В результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ, мешканець Оржицького району, від отриманих травм загинув на місці події. Пасажирка автомобіля "Hyundai", 1955 року народження, жителька Пирятина, з тілесними ушкодженнями доставлена в Оржицкую лікарню", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце ДТП (pl.npu.gov.ua)

Про причини і обставин події на даний момент не повідомляється.

Нагадаємо, 26 вересня у Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини отримали травми. Підозрюваного поліцейського затримали. Весь керівний склад Державної поліції охорони був відсторонений від виконання службових обов'язків після цього ДТП.

Також повідомлялося, що у Тернополі на дамбі сталося ДТП за участю мотоцикла і автомобіля. В результаті зіткнення загинув неповнолітній, ще один травмований.