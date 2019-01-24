В Полтавській області тривають навчання льотчиків військових вертольотів

Фото: навчання вертолітників (mil.gov.ua)

Навчання розпочалися з командирських польотів

У Полтавській області розпочався льотно-методичний збір армійської авіації Сухопутних військ на модернізованих вертольотах Мі-8 МСБ-В та Мі-2 МСБ-В, де майже сотня льотчиків протягом тижня вдосконалюватиме льотну майстерність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони.

Начальник армійської авіації Командування Сухопутних військ ЗС України генерал-майор Ігор Яременко розповів, що новий навчальний рік вертолітники традиційно розпочали командирськими польотами, під час яких перевірявся рівень льотної майстерності командирів бригад, їхніх заступників з льотної підготовки та начальників управлінь армійської авіації.

"Перевіряли техніку пілотування та інструкторсько-методичні навички. Усі без винятку демонстрували по-справжньому філігранний пілотаж. Майстерність льотного складу постійно зростає, а усі командири готові навчати льотний склад", - відзначив він.

Основними завданнями на подальші льотні дні було визначено: підготовка молодих льотчиків до виконання бойових завдань, підвищення рівня їхньої майстерності, а також відпрацювання питань, що сприятимуть підвищенню безпеки польотів.

Фото: навчання вертолітників

Нагадаємо, Збройні сили України у 2019 році візьмуть участь у міжнародних навчаннях, а також у 250 заходах оперативної підготовки, також заплановане проведення близько 250 заходів оперативної підготовки та близько 2000 основних заходів тактичних навчань.