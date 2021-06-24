У Полтавській області розпочався ремонт додаткових ділянок траси до Сум

Підрядна організація "Автомагістраль-Південь" розпочала капітальний ремонт двох додаткових ділянок та двох аварійних мостів у місті Тростянець на Сумщині на трасі Н-12 "Суми - Полтава". Роботи виконуються за програмою президента "Велике будівництво".
Про це повідомляється на сторінці "Великого будівництва" у Facebook.
Як зазначається, ще минулого року "Автомагістраль-Південь" почала ремонт 37,6 км на окремих відрізках ділянки цієї траси від села Верхня Сироватка в напрямку села Боромля.
Щодо капітального ремонту, який почався зараз, то йдеться про відрізки траси від Тростянця до села Климентове, а також від Тростянця в напрямку міста Охтирка.
Крім власне дорожніх робіт, тут замінять водопропускні труби, перевлаштують кабелі зв’язку та лінії електропередач, встановлять автономне освітлення пішохідних переходів та мережу зовнішнього освітлення в населених пунктах.
Також дорожники почали ремонт двох мостів у Тростянці. Перший міст має довжину 5 м і перебуває в аварійному стані. Його капітально відремонтують.
Другий міст, довжиною 15,7 м, був настільки зношеним, що його вирішили знести і побудувати заново. Наразі демонтаж вже завершено, будівельники забивають буронабивні палі для зведення нової конструкції.
Траса Н-12 - це шлях національного значення протяжністю майже 194 км, що з'єднує Суми та Полтаву та проходить через великі районні центри двох областей.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани у цьому році відновити в Україні 6500 км доріг.