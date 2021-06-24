У Полтавській області розпочався ремонт додаткових ділянок траси до Сум

Як зазначається, ще минулого року "Автомагістраль-Південь" почала ремонт 37,6 км на окремих відрізках ділянки цієї траси від села Верхня Сироватка в напрямку села Боромля.

Щодо капітального ремонту, який почався зараз, то йдеться про відрізки траси від Тростянця до села Климентове, а також від Тростянця в напрямку міста Охтирка.

Крім власне дорожніх робіт, тут замінять водопропускні труби, перевлаштують кабелі зв’язку та лінії електропередач, встановлять автономне освітлення пішохідних переходів та мережу зовнішнього освітлення в населених пунктах.

Також дорожники почали ремонт двох мостів у Тростянці. Перший міст має довжину 5 м і перебуває в аварійному стані. Його капітально відремонтують.

Другий міст, довжиною 15,7 м, був настільки зношеним, що його вирішили знести і побудувати заново. Наразі демонтаж вже завершено, будівельники забивають буронабивні палі для зведення нової конструкції.

Траса Н-12 - це шлях національного значення протяжністю майже 194 км, що з'єднує Суми та Полтаву та проходить через великі районні центри двох областей.