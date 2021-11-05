У Полтавській області главу ОТГ підозрюють в корупції на будівництві спорткомплексу

"За попередньою версією слідства, службові особи однієї з об’єднаних територіальних громад (ОТГ) регіону уклали договір на проведення ремонтно-будівельних робіт спортивного комплексу. Загальна вартість договору становила 37 млн грн", - пише пресслужба.

Згідно з результатами виконаних робіт, підрядник склав відповідний акт, до якого входило обладнання й матеріальні цінності, які не поставляли. Водночас службові особи ОТГ ці акти оплатили в повному обсязі.

Експертиза підтвердила факт завищення вартості робіт й встановила, що державі були завдані збитки у розмірі 2 млн гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, очільнику громади загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

"Триває досудове розслідування, вирішується питання щодо оголошення підозр іншим фігурантам кримінального провадження", - додає пресслужба.