У Полтавській області перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса. В результаті аварії постраждали дві людини.

Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Інцидент стався в четвер, 28 січня, близько 9 ранку на автодорозі Суми-Пирятин поблизу села Галяво Лубенського району.

"Водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 року народження, рухаючись за маршрутом "Суми-Київ", виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. На момент ДТП у салоні мікроавтобуса перебувало 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми", - повідомили в поліції.

Вирішується питання про порушення справи за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: місце ДТП (facebook.com/police.polt)

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