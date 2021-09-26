В Полтавській області автомобіль злетів у річку, загинули три людини

Автомобіль LADA Priora потонув ввечері 25 вересня в річці Псел. Надзвичайна подія сталася біля гідроелектростанції Великосорочинської тергромади.

Авто витягнули сьогодні близько 12:00. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про подію надійшла до поліції 25 вересня від чергового ДСНС, близько 17:30.

За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших - залишилися в салоні.

Поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє – мешканці с. Великі Сорочинці Миргородського району. Чоловікам було 29, 55 та 57 років.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Фото: в Полтавській області автомобіль потонув у річці (mvs.gov.ua)