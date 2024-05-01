В Полтавской области выросли очереди в ТЦК, но есть нюанс

В последние дни возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Полтавской области выросли очереди из мужчин, которые хотят обновить свои военно-учетные данные.
Об этом заявил начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Как объяснил Истомин, это не добровольцы или те, кто получил повестку, а преимущественно люди, которые имеют отсрочку от мобилизации или бронирования. Большая часть тех, кто сейчас стоит в очередях - это военнообязанные, имеющие или основания для отсрочки, или основания для бронирования.
"Очереди действительно немного увеличились, но (они состоят - ред.) не из военнообязанных, прибывших добровольно или хотя бы по повесткам, а из военнообязанных, которых присылают предприятия для бронирования", - отмечает спикер ТЦК и СП Полтавской области.
В то же время он напомнил, что продолжается освобождение военнослужащих срочной службы.
"Определенная их часть, которая приходит, чтобы стать на военный учет, также в этих очередях есть", - объяснил Истомин.
Напомним, народные депутаты Верховной рады Украины приняли во втором чтении закон о государственной мобилизации, после чего документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, документ предусматривает, что все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК. Кроме того, в законе прописаны новые ограничения для уклоняющихся.
Более подробно о данном законе читайте в материале РБК-Украина.
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