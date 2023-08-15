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В Полтавской области изменят время продажи алкоголя

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Полтава, Вторник 15 августа 2023 17:30
В Полтавской области изменят время продажи алкоголя Фото: в Полтавской области изменят время продажи алкоголя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Полтавской области с 17 августа расширят временной промежуток продажи алкоголя. Такое решение приняли после обращений представителей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Facebook.

"С 17 августа алкогольные напитки в заведениях торговли и общепита Полтавской области можно будет приобрести с 08:00 до 22:00. Такое решение принял Совет обороны области", - рассказал Лунин.

По его словам, это позволит увеличить поступления в местные бюджеты налогов, а также направлять больше средств из полученной бизнесом прибыли на поддержку ВСУ.

Что изменилось

Стоит заметить, что до 17 августа алкоголь в Полтавской области можно будет приобрести с 10:00 до 21:00. Такие временные рамки местные власти ввели еще в декабре прошлого года.

Напомним, в июне в Харьковской области ввели запрет на продажу алкоголя только во время комендантского часа.

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