В Полтавской области изменят время продажи алкоголя

В Полтавской области с 17 августа расширят временной промежуток продажи алкоголя. Такое решение приняли после обращений представителей бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Facebook .

"С 17 августа алкогольные напитки в заведениях торговли и общепита Полтавской области можно будет приобрести с 08:00 до 22:00. Такое решение принял Совет обороны области", - рассказал Лунин.

По его словам, это позволит увеличить поступления в местные бюджеты налогов, а также направлять больше средств из полученной бизнесом прибыли на поддержку ВСУ.

Что изменилось

Стоит заметить, что до 17 августа алкоголь в Полтавской области можно будет приобрести с 10:00 до 21:00. Такие временные рамки местные власти ввели еще в декабре прошлого года.

Напомним, в июне в Харьковской области ввели запрет на продажу алкоголя только во время комендантского часа.