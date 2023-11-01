В Полтавской области взрывы. Часть Украины охватила тревога

Местные жители отмечают, что в Миргородской общине раздалась серия взрывов.

Следует отметить, что утром на востоке нашей страны объявили воздушную тревогу. После 8:50 сирены завыли в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности для областей, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:00

Обстрел Полтавской области

В ночь на 1 ноября российские оккупанты атаковали Полтавскую область. Воздушная тревога в регионе длилась более 4 часов.

Россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Воздушные силы подчеркнули, что россияне ночью запустили 20 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона сбила 18 "Шахедов", а также управляемую авиационную ракету Х-59.