ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы и взрывы

Новина українською →
Полтава, Четверг 15 декабря 2022 10:23
В Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы и взрывы Фото: в Полтавской области проведут обучающие стрельбы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Полтавской области сегодня, 15 декабря, могут слышать звуки выстрелов и взрывов. В регионе проведут военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Учебные стрельбы проведут в Лубенской и Полтавской общинах. Поэтому жители этих населенных пунктов могут слышать взрывы и выстрелы.

"Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Полтавская область перешла к стабильным графикам отключения света. Согласно новым графикам, потребители четыре часа со светом, а два часа - без.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Взрыв
NEWS
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
Наращивание темпа наступления ВСУ возле Сватово и вражеские штурмы под Бахмутом: карты боев
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны