В Полтавской области микроавтобус с военными попал в аварию, начато расследование

Авария произошла утром. Микроавтобус съехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП погиб один из пассажиров, еще четверо - травмированы.

Как рассказал "Суспільному" директор Пирятинской больницы Александр Гаркавенко, состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней тяжести. Все находятся в сознании.

ГБР, в свою очередь, начало досудебное расследование по части первой статьи 415 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего".

Согласно санкции, виновнику ДТП грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, что 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии возле одного из блокпостов в Киеве. К сожалению, военный погиб на месте от полученных травм.

После аварии судья был задержан. Ему было объявлено о подозрении. 27 мая его арестовали на два месяца без возможности внесения залога. В частности 19 июня Киевский апелляционный суд оставил Тандыра под стражей.