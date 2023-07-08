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В Полтавской области десятки населенных пунктов остались без света из-за непогоды

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Суббота 08 июля 2023 14:31
В Полтавской области десятки населенных пунктов остались без света из-за непогоды Иллюстративное фото: в Полтавской области десятки населенных пунктов остались без света из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за непогоды 8 июля в Полтавской области обесточило более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

Он отметил, что 21 населенный пункт обесточен полностью, а два - частично.

При этом ремонтные бригады уже работают на местах, чтобы возобновить электроснабжение в Гадячской, Глобинской, Кобеляцкой, Козельщинской, Шишацкой и Хорольской общинах.

Непогода в Украине

Вчера Киев накрыл мощный ливень уже второй день подряд. Улицы затопили настолько, что машины оказались наполовину покрытые водой в некоторых районах столицы.

Кроме того, спасатели освобождали людей из подтопленных подвалов - они откачивали воду и помогли людям в эвакуации материальных ценностей.

Тем временем в Ивано-Франковске из-за непогоды обрушилась часть пешеходного моста.

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